Varazze (Savona) – Forse il cedimento dei freni o un errore di manovra all’origine, questa mattina, dell’incidente che ha visto un furgone scivolare in mare durante lo scarico di una barca a vela.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 nell’area del porticciolo turistico, a Molo Gozzi dove il furgone si è avvicinato alla banchina per procedere allo scarico di un’imbarcazione.

Improvvisamente e per cause ancora da accertare, il mezzo è scivolato in acqua rischiando di trascinare con sè il conducente che si è invece messo in salvo.

Una scena che avrebbe potuto avere ben altre conseguenze.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine e il mezzo è stato issato sulla banchina mentre si cercava di ricostruire quanto avvenuto.

Fortunatamente non si registrano feriti.