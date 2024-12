Genova – Momenti di paura, ieri sera, in vico Saponiera a Cornigliano, nel ponente genovese, per un’incendio divampato in una abitazione. A dare l’allarme la persona che vive nell’appartamento e che si è risvegliata con il forte odore di bruciato e il fumo che invadeva le stanze.

L’uomo è riuscito a fuggire e a dare l’allarme chiamando il numero di emergenza 112 e in breve sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Una squadra si è occupata dell’evacuazione del palazzo mentre l’altra, dopo aver steso le tubazioni fino al terzo piano dell’edificio, ha attaccato l’incendio che si era sviluppato in una stanza della casa.

In via precauzionale nove inquilini sono stato trasportati all’ospedale per accertamenti ma non risultano feriti gravi.

Le operazioni di spegnimento sono state seguite da quelle di bonifica. I danni sono ingenti e in mattinata i tecnici verificheranno se la casa può essere abitata o se saranno necessari lavori di ripristino.