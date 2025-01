Genova – Una brutta caduta ed una frattura della clavicola. Un incidente oggi per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci che è caduto accidentalmente durante la visita al cantiere dello Scolmatore del Bisagno procurandosi una frattura composta alla clavicola destra.

Bucci si è rialzato ed ha proseguito la visita ma poi il dolore si è fatto più forte ed è stato accompagnato all’ospedale Galliera per una visita di controllo.

I medici hanno rilevato la frattura e hanno applicato un supporto mobile per evitare movimenti bruschi della spalla ed è tornato al lavoro nel proprio ufficio.

I medici prevedono una guarigione in 4 settimane. Durante il periodo il presidente Bucci non si fermerà e continuerà a lavorare.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0