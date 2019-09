Genova – Musica dal vivo ma soprattutto tanto divertimento giovedì 3 ottobre al Crazy Bull di Genova Sampierdarena. I Nanowar of Steel, storica band romana ormai punto di riferimento internazionale per l’Heavy Metal demenziale, farà tappa nel capoluogo ligure per la prima data del proprio tour autunnale.

Nati nel 2003 nella capitale italiana, il gruppo ha negli anni suonato oltre 200 concerti in tutta la Italia e in Europa e ha preso parte a ben 5 tournee internazionali. Nell’ultimo periodo la band è tornata alla grande nella scena con il brano “Norwegian Raggaeton“, un pezzo dalle tipiche melodie caraibiche mescolate sapientemente a sonorità metal e che, con grande facilità, passa all’interno del testo dall’inglese allo spagnolo e addirittura al norvegese.

Queste le date finora annunciate dell’ “European Raggaeton Tour“:

Genova

Lenzburg

Digione

Paderno Dugnano

Firenze

Ad aprire alle ore 21 il concerto al Crazy Bull saranno i Roypnol, band genovese formata nel 1994 che può vantare quattro dischi all’attivo e il passaggio di diversi brani inediti nel programma di Dj Angelo su Radio Deejay.