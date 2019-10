Genova – Restano gravi le condizioni del motociclista di 60 anni coinvolto ieri sera in in grave incidente stradale all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino.

Per cause ancora da accertare l’uomo in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto e ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella e catapultato a terra.

Nell’impatto, violentissimo, l’uomo ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito in ospedale dall’ambulanza del 118 in ospedale, in codice rosso.

Solo un forte spavento per il conducente dell’auto che è stato sottoposto ai test previsti dalla Legge per incidenti di questo tipo.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Il punto è costantemente sorvegliato da un semaforo “intelligente” che controlla e sanziona chi passa con il rosso e non dovrebbe essere difficile stabilire cosa sia avvenuto.

Intanto tornano ad accendersi le polemiche sull’istallazione del semaforo che multa i comportamenti illeciti e gli automobilisti si domandano a cosa serva il semaforo se gli incidenti avvengono ugualmente.