Genova – Mondo dell’emittenza radiofonica in lutto per la morte di Walter Miscioscia, fondatore, insieme al fratello, di Radio Babboleo, storico marchio della Liguria.

Miscioscia aveva 65 anni, nato nel 54 a Milano, aveva fondato la storica emittente radio nel 1976, tra le prime radio private della Liguria.

In un primo tempo la radio trasmetteva dal castello McKenzie per poi spostarsi a Portello, dove c’era anche una discoteca con lo stesso nome, “Babboleo” nato in onore del padre Leonardo.

Radio Babboleo è cresciuta nel tempo, estendendo le proprie frequenze da Montecarlo sino alla Toscana.

La storica sede di Sottoripa, nel palazzo con la torre medioevale, ha ospitato big della musica come gli Spandau Ballet in una giornata memorabile in cui dovette intervenire la forza pubblica per calmare le fan in delirio.

Nel 1997, Radio Babboleo si sposta nei Magazzini del Cotone dove si trova ancora oggi.

Walter Miscioscia, negli anni 80 aveva fondato, sempre con il fratello, il circuito radiofonico SPER che aveva decine di radio in tutta Italia ed una agenzia di informazione radiofonica: la CNR (channel news radio).

Il gruppo era stato poi ceduto ai colossi dell’emittenza con un’operazione da oltre 120 milioni di euro.