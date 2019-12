Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave, questa mattina, nell’incendio divampato in un appartamento del palazzo adiacente alla stazione dell’ascensore di via Pinetti, nel quartiere di Quezzi.

Sul posto sono accorse ben 5 volanti della polizia, due squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118 provocando grande apprensione tra i residenti.

Il fumo che usciva da un’abitazione ha poi chiarito la situazione e i pompieri hanno spento le fiamme dopo aver soccorso le persone che si trovavano nell’abitazione.

Spente le fiamme sono partiti rilievi per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Non si ha notizia di feriti gravi.

(notizia in aggiornamento)