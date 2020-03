Genova – Salgono a 132 i casi positivi di Coronavirus in Liguria.

Rispetto alla giornata di ieri, ci sono 31 persone in più positive al tampone per il Covid-19.

Al momento, dei 132 casi, 45 si trovano in isolamento presso il proprio domicilio.

I pazienti ospedalizzati nelle strutture della Liguria sono 87, suddivisi nl seguente modo:

Asl 1 = 13

Asl 2 = 24

San Martino = 21

Evangelico = 7

Galliera = 8

Asl 4 = 1

Asl 5 = 13

904, invece, le persone in sorveglianza attiva.

Di queste 202 sono sotto l’Asl 1, 262 per l’Asl 2, 172 per l’Asl 3, 53 per l’Asl 4 e 215 per l’Asl 5.

Le persone decedute sono 9.