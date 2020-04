Genova – “Non è vero che Regione Liguria ha negato le cure farmacologiche che invece si offrono in altre Regioni”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Sonia Viale a proposito delle notizie di Stampa circa un presunto diverso trattamento dei pazienti liguri rispetto a quelli di altre Regioni.

Una precisazione fatta nel corso del punto sulla situazione fatto presso la Regione Liguria.

Si parla dei farmaci anti malarici a base di clorochina o idrossiclorochina che si stanno sperimentando come cure ma anche con prevenzione per la diffusione del coronavirus.

“E’ vero invece – ha spiegato Viale – che, secondo l’AIFA, i farmaci possono essere prescritti da personale pubblico e dispensati nella farmacie ospedaliere. In Liguria, invece, Alisa ha inviato una nota al direttore dell’AIFA nella quale si dice che, in Liguria il sistema si farà carico di far arrivare i farmaci anche nelle farmacie aperte al pubblico. Quindi è vero il contrario di quanto sostengono le notizie di Stampa.

Salgono a 3103 le persone positive al Coronavirus-Covid-19 in Liguria, 185 in più rispetto a ieri. Cresce anche il numero dei deceduti, altre 32 persone, in grandissima part anziani, hanno perso la vita nelle ultime 24 ore portando il triste bilancio regionale a quota 460 totali.

Secondo i dati odierni tra i positivi totali, ben 1293 sono gli ospedalizzati, di cui 179 in terapia intensiva; sono al domicilio 1350 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 460 (48 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 95 (27 più di ieri), le persone decedute sono 460 (32 più di ieri).

Le persone ospedalizzate sono 1293 di cui 179 in terapia intensiva così suddivisi:

Asl 1 – 200 (25 in terapia intensiva)

Asl 2 – 180 (di cui 32 in terapia intensiva)

Ospedale San Martino – 302 (di cui 43 in terapia intensiva)

Ospedale Evangelico – 68 (di cui 8 in terapia intensiva)

Ospedale Galliera – 146 (di cui 17 in terapia intensiva)

Ospedale Gaslini – 2

Ospedale Villa Scassi – 168 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 globale – 175 (di cui 24 in terapia intensiva)

Asl 3 Gallino Pontedecimo – 7

Asl 4 – 81 (di cui 11 in terapia intensiva)

Asl 5 – 139 (di cui 19 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3213, così suddivise:

ASL 1 – 716

ASL 2 – 591

ASL 3 – 980

ASL 4 – 437

ASL 5 – 489