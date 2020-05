Sestri Levante – Un esemplare di Aguglia Imperiale di quasi due metri di lunghezza e del peso di oltre 20 chili. Davvero una cattura indimenticabile per un fortunato appassionato di pesca alla traina, effettuata da una canoa, lungo la scogliera di Sestri Levante, nella riviera ligure.

Il pescatore sportivo ha visto saltare l’enorme esemplare, arrivato sotto costa per via del blocco della pesca e delle spiagge per l’emergenza sanitaria, e ha deciso di gettare l’amo con la tecnica della traina.

Il grosso pesce ha subito abboccato garantendo un bel record per il fortunato pescatore.