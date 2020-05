Genova – E’ di 6 vittime nelle ultime 24 ore il tragico bilancio delle vittime dell’infezione da coronavirus in Liguria.

Il calo del numero delle vittime è costante ma non così rapido come si sperava.

Queste, zona per zona, le situazioni comunicate da ogni singola Asl:

ASL 1 Imperia

Segnala un decesso: un uomo di 77 anni, residente nella provincia di Imperia, deceduto il 19 maggio all’Ospedale di Sanremo

ASL 2 Savona

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 3 Genova

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

Ospedale Galliera

Segnala un decesso: un uomo di Genova, 69 anni, deceduto il 18 maggio presso Malattie Infettive.

Ospedale Policlinico San Martino

Segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

• un paziente residente a Genova di 81 anni, presso il reparto di Malattie Infettive

• una paziente residente a Genova di 90 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso

• un paziente residente a Camogli di 78 anni, presso il reparto di Malattie Infettive

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5 La Spezia

Segnala un decesso: un uomo di anni 90, ricoverato in Geriatria (Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 18/05/2020