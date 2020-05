Genova – Il simbolo della città, la celebre Lanterna, riapre al pubblico e da oggi può tornare ad essere visitato ed ammirato “da vicino”.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico secondo il consueto orario, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea.

In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare FASTPASS, una app realizzata da Easit (www.easitsrl.it/fast-pass/) che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto.