Genova – Da oggi sarà possibile andare in due in moto e in scooter anche se non conviventi, a patto di indossare o il casco integrale o una mascherina almeno chirurgica in presenza di un casco diverso.

A renderlo possibile una decisione della Regione Liguria che inserisce la possibilità spiegandolo in una “faq” sul sito istituzionale.

In più, due persone anche non conviventi potranno, sotto loro responsabilità, dormire nella stessa stanza d’albergo”.