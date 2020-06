Genova – A lanciare l’allarme è addirittura l’Adac, una sorta di automobil Club della Germania che, in una comunicazione ai suoi associati avrebbe inserito una valutazione sulla sicurezza delle autostrade italiane “bocciandone” sette su 8 per quanto concerne la sicurezza.

Un giudizio pesantissimo per il nostro Paese, cui si aggiungerebbe anche un commento assai poco carino per chi le Autostrade le gestisce e per chi dovrebbe controllare la sicurezza delle strutture: non è stato fatto abbastanza negli ultimi 15 anni.

A pubblicare il parere dell’associazione che raduna gli automobilisti tedeschi sono diverse riviste specializzate e quotidiani on line. Il parere potrebbe non essere corroborato da dati oggettivi ma è una gran brutta recensione per le autostrade italiane in vista delle consuete vacanze che i tedeschi trascorrono in gran numero nel nostro Paese.

Nel giudizio non viene presa in considerazione solo la “struttura” ma anche le dotazioni di sicurezza come vie di fuga, impianti anti incendio, illuminazione e altro. Il giudizio complessivo, però, è davvero impietoso.