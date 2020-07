Genova – Colpirà duramente anche in Liguria la crisi annunciata dalla catena di negozi Scarpe&Scarpe. L’azienda ha annunciato il ridimensionamento delle attività a livello nazionale motivandolo con una crisi di liquidità e già in concordato preventivo, prevede la chiusura di 16 negozi in tutta Italia: rischiano complessivamente 120 esuberi, 32 a livello regionale nei due punti vendita di Fiumara e Rivarolo, che nel post covid sono ripartiti bene sotto l’aspetto di produttività e profitti.

Perdere altri posti di lavoro, specie in questo periodo, di un marchio importante che non ha conosciuto particolari flessioni, non è accettabile secondo i sindacati.

“I nostri punti vendita andrebbero al contrario rilanciati, perché hanno tutte le carte in regola per poterlo fare – spiegando Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil della Liguria in una nota -. Saremo al fianco dei lavoratori e ai tavoli negoziali per contrastare una decisione che metterebbe ancora più in difficoltà un settore, quello del commercio, già duramente provato”.