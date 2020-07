Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, in via Rossetti, nella zona di Priaruggia, nel levante genovese, per un principio di incendio che ha interessato il motore di una saracinesca di una rimessa di auto.

Denso fumo nero si è sviluppato insieme alle fiamme e dal garage ha iniziato a diffondersi nell’aria circostante, generando molta apprensione per chi abita nel palazzo sovrastante.

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono rapidamente intervenuti.

Prima è stato fatto evacuare per precauzione il palazzo e poi i vigili del fuoco sono entrati nella rimessa spegnendo in breve il principio di incendio.

In breve la situazione è stata riportata alla normalità e le persone hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni in piena sicurezza.

Indagini in corso per risalire alle cause del principio di incendio e ad eventuali responsabilità.

Non si segnalano feriti o danni gravi.