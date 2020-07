Genova – Due camper segnalati in piazza Odicini, uno in via Buffa (subito allontanato) e uno in piazza Caduti Partigiani e a Voltri scatta la “psicosi”.

I controlli della giornata di ieri hanno portato all’allontanamento di tutte le situazioni “irregolari” e alla diffida per chi, posteggiato regolarmente, poteva restare ma solo rispettando le normative vigenti.

Stamattina, però, come temeva il Municipio che ha richiesto maggiori controlli durante il fine settimana, altri camper sono apparsi per le strade di Voltri e zone vicine e subito è scattato il tam tam sui social, nel timore che si trattasse di altre situazioni “anomale”.

Le voci della presenza di persone provenienti dall’est europeo che potrebbero essere coinvolte nei casi di aggressione recentemente avvenuti, sta scatenando l’apprensione, comprensibile, di molti.

Il problema è che, a Voltri e zone vicine, molti camperisti regolari arrivano comunque e non tutti sono “delinquenti” o persone sgradite.

Le telefonate si susseguono numerose ed ogni camper di passaggio e magari in sosta breve per ammirare il paesaggio, o semplicemente per decidere il percorso più semplice evitando le code e i cantieri, si trasforma in un “pericolo” da segnalare.