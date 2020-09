Savona – Saranno forse le telecamere di sorveglianza della stazione di Savona a fornire elementi utili al riconoscimento dei quattro ragazzi che hanno spruzzato gas urticante al peperoncino sul treno intercity che collega Milano a Ventimiglia.

L’episodio ha causato l’intossicazione di diverse persone e il panico sul treno dove l’aria è diventata improvvisamente irrespirabile.

Ancora da accertare la dinamica di quanto è successo ma sembra che i quattro giovani abbiano spruzzato lo spray al peperoncino dopo una lite con il controllore.

Il gas, altamente urticante, si è sparso all’interno del treno mentre i 4 aprivano la porta per scappare.

In breve molte persone si sono sentite male cercando a loro volta di scendere dal treno e scatenando momenti di comprensibile tensione.

Ora le immagini del circuito di sorveglianza sono state acquisite dalla Polfer che le esaminerà per cercare elementi utili alle indagini.