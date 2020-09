Savona – Incidente stradale questa mattina in via Montenotte, a Savona.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, un’automobile e un camioncino si sono scontrati.

Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite in maniera non grave.

Immediatamente soccorse dai sanitari del 118, le due persone sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo in codice giallo.

I rilievi condotti dalla Municipale sul luogo dell’incidente serviranno a chiarire la dinamica dell’accaduto.