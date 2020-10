Imperia – Sale a 36 il numero dei contagi da coronavirus per i partecipanti ad una festa di matrimonio nell’imperiese. Si tratta di persone che, a fine settembre, erano state invitate ad una cerimonia di nozze e al successivo rinfresco.

Nuova emergenza coronavirus in Liguria e nuovo focolaio (cluster) di infezione che ha provocato un’impennata dei contagi e potrebbe averne causati molti altri.

Alla festa erano infatti presenti molti bambini e adolescenti che sono poi andati a scuola nei giorni seguenti e prima che le autorità sanitarie scoprissero il “caso”.

Tutti gli invitati alla cerimonia in chiesa ed al rinfresco vengono sottoposti a tampone ed esami e sono stati messi in quarantena obbligatoria sino all’esito del test.

Già 36 i positivi ed infetti ma si teme possano essere molti di più.

Test ed esami anche sulle persone con le quali sono entrati in contatto a loro volta gli invitati e in particolare su bambini e adolescenti che hanno poi frequentato la scuola e potrebbero aver trasmesso il virus a compagni di classe e docenti.