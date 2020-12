Genova – A gennaio arriverà una terza ondata e una quarta potrebbe colpire la popolazione a marzo.

Questo l’allarme lanciato dall’ordine dei medici della Liguria tramite le parole di Alessandro Bonsignore, presidente regionale dell’ordine.

Bonsignore, in una diretta via Facebook andata in onda questa mattina, ha voluto ricordare il delicato momento della pandemia da Coronavirus ribadendo l’arrivo di una terza ondata a gennaio e la possibilità di una quarta, nel mese di marzo.

“Sappiamo purtroppo che a gennaio ci sarà sicuramente una terza ondata di covid – ha spiegato il presidente regionale dell’ordine dei medici – è probabile che sia peggiore della seconda perché non ci arriveremo con gli ospedali ‘scarichi’ e sarà concomitante con l’influenza”.

Dopo l’allarme che riguarderà il prossimo mese, Bonsignore ha voluto rimarcare i pericoli per il futuro: “E’ verosimile che ci sarà una quarta ondata a marzo” ha aggiunto, ribadendo che il rispetto delle regole con distanziamento, mascherine e lavaggio delle mani sono i principi da tenere a mente per le festività e per tutto il 2021.