Los Angeles – George Clooney ricoverato d’urgenza in ospedale. La star americana del Cinema avrebbe perso ben 14 chili in pochissimo tempo e i medici sono molto preoccupati.

Clooney, 59 anni, non sarebbe però affetto da coronavirus anche se l’esclusione delle malattia del momento apre la strada a ben altri e più pericolosi scenari.

Secondo il tabloid inglese Mirror, l’attore americano avrebbe rassicurato i Fan dicendo di aver perso peso in modo rilevante e molto velocemente per poter recitare in una nuova pellicola ma la spiegazione non convince del tutto i tanti fan preoccupati per le sue condizioni di salute.

Clooney era impegnato nelle riprese del film ‘The Midnight Sky’ quando si è sentito male ed è stato portato in ospedale con la massima urgenza.

Appena ripreso l’attore ha dichiarato: “forse ho provato a perdere peso troppo velocemente – ha spiegato – e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio”.

I fan restano in pensiero e si augurano che le condizioni di salute di Clooney siano davvero quelle trapelate sui Media.