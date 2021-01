Genova – Un albero è crollato in strada in via Benedetto da Cesino, a Pontedecimo.

La strada risulta al momento interrotta poco prima del cimitero e non si può transitare nel tratto in questione.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale e gli uomini per lo sgombero della carreggiata e il ripristino della regolare viabilità.

Notizia in aggiornamento

Aggiornamento ore 15.20 – La carreggiata è stata liberata e il transito veicolare ripristinato.