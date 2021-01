Genova – Autostrada A12 Genova – Livorno nel caos, questa mattina, nel tratto tra Genova Nervi e allacciamento con la A7 Genova – Milano – a causa della chiusura della galleria Rivarolo II per lavori.

Il blocco, scattato alle 6 di questa mattina, sta provocando pesanti disagi alla circolazione autostradale e gravi ritardi nei tempi di percorrenza di tutto il tratto autostradale che circonda la città di Genova.

Diversi chilometri di coda sono segnalati tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 ma anche tra Bolzaneto e Genova Ovest nella direzione discendente della A7.

Automobilisti e trasportatori inferociti anche perché i lavori dureranno almeno sino al prossimo 12 febbraio e non è stato deciso alcun intervento di “mitigazione” come la gratuità del pedaggio nei tratti coinvolti dai disagi.

A seguito dell’ultima riunione operativa del Cov-Comitato operativo viabilità in vista dei lavori di Autostrade per l’Italia Aspi spa da lunedì 25 gennaio, nella galleria di RIVAROLO II in corrispondenza dell’allacciamento A12 Ovest/A7 Sud che verrà conseguenzialmente chiuso, il Comune di Genova ha previsto l’impiego di pattuglie di Polizia locale aggiuntive nelle zone di Bolzaneto presso la rotonda in uscita dall’Autostrada A7, lungo la Val Polcevera, e a Sampierdarena, dove sono previste potenziali criticità dovute ai flussi di traffico