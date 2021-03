Genova – E’ stata ritrovata sana e salva, dopo alcune ore di ricerche, l’asina Camilla fuggita da casa sulle alture di Nervi.

L’animale era scappato dall’area dove è custodita e curata ed ha girovagato per le vie della zona di San Rocco.

Su Facebook è stato diffuso un appello per le ricerche e in molti hanno iniziato a segnalare il suo passaggio nelle vie della zona e la presenza in giardini e angoli illuminati e magari con un pò di vegetazione da mangiare.

I proprietari sono riusciti a recuperarla nella zona della Chiesa di San Rocco grazie all’aiuto della mobilitazione dei residenti della zona.