Calano i decessi da coronavirus in Liguria ma sono ancora troppi i nuovi contagi registrati nelle ultime ore.

Il bollettino ufficiale della Regione Liguria riporta cinque decessi e 427 nuovi contagi e un leggero aumento delle persone ricoverate negli ospedali per l’infezione da covid. Dati che non consentono grande ottimismo.

Sono oltre 7.500 i test per la ricerca del coronavirus effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila. Questi i dati dei nuovi contagi suddivisi per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 68

– SAVONA (Asl 2): 126

– GENOVA (Asl 3): 167

– Chiavari e Tigullio (Asl 4): 35

– LA SPEZIA (Asl 5): 31

I dati del bollettino ufficiale della Regione Liguria