Genova – Controlli a tappeto nei giorni scorsi da parte degli agenti della Polizia Locale nel centro storico di Genova.

L’attenzione degli operatori dei reparti di Sicurezza Urbana, Polizia Giudiziaria e del Nucleo Centro Storico del primo distretto si è concentrata sulla zona del centro storico a levante di via San Lorenzo.

I controlli hanno permesso di identificare 52 persone; 4, invece, i denunciati.

Uno di loro è il titolare di un negozio in via San Donato che è stato sorpreso a vendere da bere a una persona inferma di mente.

Tre le persone segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti perché sorpresi con quantitativi di droga compatibili con l’uso personale.

Ancora, tre persone sono state sanzionate per non aver indossato la mascherina secondo le disposizioni ancora in vigore.

A proposito di non rispetto delle normative per contrastare la diffusione del Coronavirus, due titolari di attività economiche sono stati multati e i loro locali saranno chiusi per 5 giorni.

Scoperto anche un lavoratore non regolare, posizione che è costata al titolare di un negozio la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro.

14 le ispezioni a negozi e pubblici esercizi, nell’ambito delle quali sono state elevate le seguenti multe: omessa esposizione dei prezzi (mille euro), bilancia non revisionata (500 euro), omessa indicazione degli ingredienti in prodotti alimentari sfusi (666 euro), due per omessa indicazione in lingua italiana degli ingredienti dei prodotti alimentari confezionati, omessa indicazione di origine e categoria dei prodotti ortofrutticoli (1.100 euro).

Durante i controlli, in via Turati è stato ritrovato un motociclo precedentemente rubato. Recuperato dagli agenti, il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.