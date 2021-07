Nuovo picco dei nuovi contagi da coronavirus ed una nuova vittima dell’infezione in Liguria. E’ il bilancio del bollettino ufficiale diffuso da Regione Liguria.

Sono 110 i nuovi casi di infezione scoperti con 3.259 tamponi molecolari e 3.015 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone cui vanno aggiunti i turisti in ferie.

A preoccupare è la risalita costante dei nuovi contagi e il ricovero di ben tre persone tra i 40 e i 51 anni, non vaccinati, all’ospedale San Martino di Genova. Uno di loro è molto grave.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per province:

– IMPERIA (Asl 1): 20

– SAVONA (Asl 2): 10

– GENOVA Asl 3: 57

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 8

– LA SPEZIA (Asl 5): 13

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria del 21 luglio 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.426.533 3259 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 432.194 3015 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 104.106 110 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 1. 701 97

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 171 LA SPEZIA 278 IMPERIA 126 GENOVA 950 Residenti fuori Regione/Estero 47 altro/in fase di verifica 129 TOTALE 1.701

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 21 6 2 ASL1 1 0 0 ASL2 5 0 0 San Martino 8 6 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 6 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 0 0 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 496 106 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 9.8047 12 Deceduti* 4.358 1

*dettagli deceduti

data decesso sesso età luogo decesso 1 18/07/2021 M 60 ASL 3 – Ospedale Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 83 ASL 2 56 ASL 3 244 ASL 4 53 ASL 5 143 Liguria 579



Vaccinazioni – Dati 21/07/2021 ore 16:00

1.739.851 Consegnati (fonte governativa) 1.560.023 Somministrati 90% Percentuale vaccini somministrati su consegnati