Tre decessi e 161 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. Li registra il bollettino ufficiale della Regione Liguria che fotografa ogni giorno l’andamento dell’emergenza sanitaria in atto.Preoccupa il decessi, in particolare, di una donna di 56 anni ricoverata all’ospedale Galliera di Genova.Nelle ultime ore sono stati individati ben 161 nuovi casi di infezione con 3.759 tamponi molecolari e 3.331 test antigenici effettuati su una popolazione residente di oltre 1milione e 500mila persone cui vanno aggiunti i tanti turisti che trascorrono le loro vacanze in Liguria.