Genova – Intervento degli artificieri in corso in via Gallino, a Pontedecimo.

Al momento la strada è chiusa.

Aggiornamento ore 11.30 – Falso allarme bomba al capolinea dell’autobus numero 7 in via Gallino, a Pontedecimo.

Una valigia abbandonata nei pressi della fermata del bus ha fatto scattare l’allarme e ha richiamato sul posto artificieri e Carabinieri.

Dopo la chiusura della strada e le verifiche del caso, il transito lungo la strada è ripreso regolarmente.

Notizia in aggiornamento