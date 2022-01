Genova – Altri 5 decessi e 3.209 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria. Genova – Altri 5 decessi e 3.209 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria.

Questa la fotografia dell’andamento pandemico che emerge nell’ultimo bollettino diffuso da Regione Liguria e relativo alle 24 ore appena trascorse.

I tamponi processati sono stati 23.017 tamponi tra molecolari (4.142) e antigenici rapidi (18.875).

Nelle ultime ore sono stati registrati 5 decessi mentre si registra ancora un aumento dei ricoveri in ospedale, 22 in più rispetto alla giornata precedente.

In totale, sono 748 i pazienti assistiti in ospedale, di cui 35 in Terapia Intensiva.

A proposito dei pazienti in Terapia Intensiva, 24 sono i non vaccinati e 11 i vaccinati con comorbidità.

Di seguito il numero dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 524

SAVONA (Asl 2): 690

GENOVA (Asl 3): 1.213

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 340

LA SPEZIA (Asl 5): 431

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11