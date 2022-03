Genova perde l’annunciato arrivo della linea di traghetti della Grimaldi Lines per la Sardegna. La compagnia armatrice ha spostato su Savona il previsto rafforzamento delle linee di collegamento tra Genova e Porto Torres e spunta l’ombra dei “depositi chimici”.

L’annuncio dello spostamento ha preso in contropiede molti, nel porto di Genova poiché la linea doveva approdare al Terminal San Giorgio, troppo vicino – secondo alcuni bene informati – all’area dove, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà invece lo spostamento dei depositi chimici e petrolchimici di Multedo.

Dall’11 aprile al primo luglio dal 19 settembre al 31 dicembre con tre traghetti settimanali e dal 2 luglio al 18 settembre addirittura con sei partenze settimanali.

Una cosa come 7mila passeggeri alla settimana nel periodo di alta stagione, con tutto l’indotto per la città conseguente ad arrivi e partenze e con i traffici merci collegati.

Per i sostenitori del progetto di spostamento dei depositi chimici un ulteriore “gatta da pelare” e l’incubo che la compagnia armatrice confermi che lo spostamento del terminal sia stato deciso per “motivi di sicurezza”: una conferma indiretta ai timori di decine di migliaia di residenti del quartiere di Sampierdarena che sono spaventati dall’arrivo di depositi di prodotti tossici e potenzialmente esplosivi a poche centinaia di metri dalle case.