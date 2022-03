La Spezia – Sono stati denunciati dalla Squadra Mobile della Spezia i due responsabili del furto avvenuto nell’hub vaccinale lo scorso 11 marzo nell’area di via del Canaletto.

I due, 36 anni lui e 26 lei, entrambi pluripregiudicati, hanno rubato una borsa all’interno del punto vaccinale nell’area ex Fitram, successivamente ritrovata a poca distanza, portando via circa 70 euro in contanti e il bancomat oltre a due pochette contendenti trucchi e cosmetici femminili.

Quando la proprietaria ha bloccato le carte è stata informata che erano state effettuate 16 operazioni contact less in altrettanti esercizi commerciali per un totale di circa 190 euro.

I controlli effettuati dalla Polizia, sia mediante filmati registrati dalle telecamere sia raccogliendo le testimonianze degli esercenti, hanno permesso di ricostruire gran parte dei movimenti dei due malviventi e di risalire alla loro identità.

I due sono stati denunciati in stato di Libertà per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Per l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, saranno effettuate ulteriori verifiche da parte dell’Ufficio Immigrazione.