Oggi, lunedì 28 marzo, è la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una malattia invalidante che in Italia colpisce circa il 15% delle donne in età fertile e che è stata riconosciuta nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza del Ministero della Salute. In Liguria sono oltre 260 le donne in possesso di esenzione per endometriosi moderata e grave

Asl 4 Liguria e Asl5 hanno previsto visite gratuite con ginecologi e specialisti, Asl3 Genova organizza per la giornata un filo diretto con il dott. Gabriele Vallerino, direttore del Dipartimento Materno infantile e della S.C. Ostetricia e Ginecologia

☎️ 010 849 2241 dalle 10 alle 12

📧 insalute@asl3.liguria.it tutto il giorno

Che cos’è l’endometriosi?

È una patologia ginecologica cronica caratterizzata dalla presenza di endometrio, una mucosa che normalmente riveste la superficie interna dell’utero e che si sfalda durante il ciclo mestruale, in zona “anomala”. La presenza di questi frammenti sulla superficie di altri organi quali ovaie, tube, intestino e vescica, può portare all’infiammazione dei tessuti e alla formazione di aderenze che, se trascurate, possono anche causare infertilità