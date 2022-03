Genova – Indagini in corso sul ritrovamento, avvenuto ieri pomeriggio, del corpo senza vita di una donna anziana, nel greto del torrente Canate, in località Cavassolo, nel comune di Davagna.

Il cadavere è stato avvistato da alcuni escursionisti che hanno subito dato l’allarme e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Il corpo si trovava sul posto da diverso tempo e si pensa possa trattarsi di una persona caduta lungo il sentiero soprastante o a qualcuno che ha deciso di togliersi la vita.

Il luogo molto difficile da raggiungere ha nascosto il cadavere molto a lungo e le operazioni di riconoscimento sono complesse.

Tra le ipotesi anche quella che possa trattarsi della pensionata di 73 anni scomparsa da casa lo scorso 18 febbraio dal quartiere di Marassi anche se le ultime tracce della donna conducono al santuario di N.S. del monte, sopra San Fruttuoso.

Qui, infatti, hanno condotto i cani molecolari che hanno seguito le tracce della donna che abitava in via Biga e soffriva di Alzheimer.

Giuseppina Benucci, detta Giuggi era un’ottima camminatrice e potrebbe aver raggiunto la Valbisagno lungo i sentieri dell’immediato entroterra ma saranno le indagini ad accertare se il corpo ritrovato appartenga o meno a lei.