Nevica in Liguria e fiocchi di neve cadono sul tratto appenninico dell’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Sestri Levante e Levanto.

I fiocchi non bloccano il traffico ma si procede lentamente e c’è l’obbligo di catene a bordo.

Molti i disagi per chi viaggia sul tratto autostradale in entrambe le direzioni