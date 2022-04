Genova – Nuovo sciopero negli stabilimenti delle Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Cornigliano. I lavoratori tornano ad incrociare le braccia, questa mattina, dopo l’incidente avvenuto sabato mattina con il distacco di un enorme rotolo di lamiera, del peso di oltre 10 tonnellate, da una gru per la quale erano già stati segnalati problemi di sicurezza.

Lo stato di agitazione potrebbe culminare con un nuovo corteo per le vie della città. La decisione verrà presa questa mattina, durante l’assemblea convocata davanti ai cancelli.

Le rappresentanze sindacali denunciano di aver inviato una comunicazione via Pec all’azienda segnalando proprio i problemi di manutenzione e di sicirezza della gru che ha poi perso il carico. Un cedimento che avrebbe potuto avere conseguenze letali nel caso fosse rimasto coinvolto qualche operaio.

Lo sciopero chiede maggiore attenzione per la sicurezza dei lavoratori e che gli enti preposti facciano una verifica approfondita delle condizioni di lavoro obbligando l’azienda agli interventi previsti dalle normative anti infortunio sul lavoro.

“Consci della situazione precaria del livello manutentivo dei mezzi di sollevamento, quali gru e carriponte – denunciano le rappresentanze sindacali – avevamo chiesto mezzo PEC la verifica dello stato dei cavi di sollevamento. Pec a cui non abbiamo ancora ricevuto risposta. Invitiamo gli organi competenti, Asl, Arpal ed ispettorato del lavoro a vigilare su questa delicata situazione che sempre maggiormente ci preoccupa”.