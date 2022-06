Genova – Nuova chiusura per corso Italia, sul lungomare di levante, per i lavori per le piste ciclabili.

La strada risulta chiusa al traffico, in direzione levante, all’altezza di via Piave dove il traffico viene deviato.

Pesanti i disagi per gli automobilisti e ancora proteste dei residenti e degli operatori degli stabilimenti balneari.

La consegna dei lavori è annunciata per il prossimo 10 luglio salvo ritardi.