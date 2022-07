Genova – Sette anni di reclusione. Questa la condanna confermata dalla Corte di Appello nei confronti della donna di 38 anni che lasciò che il compagno di 29 violentasse una delle figlie.

La storia di follia era avvenuta alcuni anni fa, quando la donna scoprì che il compagno aveva uno sguardo non certo da padre per la figlia. Invece di metterlo alla porta, la donna ha assecondato i turpi desideri dell’uomo consentendo che la violentasse dopo una festa a base di alcolici.

La violenza sarebbe avvenuta mentre la giovane era in stato di incoscienza e quando si è ripresa è andata dalla madre a raccontare della violenza sentendosi rispondere di “lasciarlo fare” perché poi l’avrebbe lasciata in pace.

Le attenzioni dell’uomo si erano poi rivolte anche alle sorelle minori della vittima e per questo la ragazza aveva denunciato tutto consentendo che le sorelline venissero messe al sicuro in una casa famiglia.

Insieme alla donna è stata confermata la condanna anche per l’uomo. Anche per lui confermati 7 anni di carcere per violenza sessuale.