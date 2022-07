Genova – E’ stato revocato questa mattina il divieto di balneazione reintrodotto ieri per la zona di Priaruggia, a causa della presenza di sostanze inquinanti, dopo il blocco delle scorse settimane.

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal è stato revocato il divieto introdotto ieri dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Nelle scorse settimane il divieto era già stato disposto e sempre per la presenza di anomalie nei campionamenti delle acque.

I residenti lamentano la presenza di scarichi fognari nel rio che scorre proprio al centro della spiaggia e che potrebbe essere la fonte dell’inquinamento.

Da tempo si chiedono controlli e verifiche sull’effettivo collegamento di tutta la rete fognaria, a monte della foce del corso d’acqua, con gli impianti di depurazione.