Celle Ligure (Savona) – E’ stata riaperta a doppio senso la statale Aurelia parzialmene chiusa, ieri sera, per la caduta di massi sulla carreggiata per via di una frana.

Sul posto i tecnici dell’Anas per valutare l’entità del cedimento di parte di un muraglione sovrastante la strada e che ha causato la caduta dei sassi che avrebbero potuto colpire le auto di passaggio.

Ieri sera i vigili del fuoco hanno rimosso i sassi e messo in sicurezza il muraglione ma saranno le verifiche dei tecnici a stabilire se la strada è sicura o meno.