Tre nuovi decessi e 656 nuovi casi di infezione da coronavirus in Liguria. Li registra l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria con dati Alisa e che fotografa quotidianamente l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

Le vittime (5.528 da inizio pandemia) sono un uomo di 89 anni e due donne di 92 e 95 anni.

In calo il numero dei contagi scoperti. Con poco più di 4.800 teste effettuati su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone sono emersi 656 nuovi casi di infezione.

In lento ma costante calo anche il numero delle persone ricoverate in ospedale per il covid, sono 284 in Liguria con una riduzione di 15 unità rispetto alle 24 ore precedenti.

Il leggero calo anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva con i sintomi più gravi. Sono 7 ed erano 8 il giorni precedente.