Genova – Tuffi vietati a Multedo per la presenza di batteri tipici degli scarichi fognari nelle acque.

Ancora una volta viene interdetta la balneazione sulla spiaggia di Multedo, dall’argine sinistro del torrente Varenna al rio Rostan, per acque inquinate.

Su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora e in base ai campionamenti eseguiti da Arpal, il vicesindaco Pietro Piciocchi ha disposto il divieto temporaneo di balneazione.

Come specifica la nota del Comune di Genova, il divieto è dovuto ai valori eccessivamente elevati del batterio enterococco intestinale, un batterio presente negli scarichi fognari.

Frequentatori della spiaggia e ambientalisti chiedono che si proceda ad una verifica attenta della fonte dell’inquinamento che potrebbe derivare da una perdita o da scarichi abusivi nei torrenti della zona.

Si chiede che il Comune proceda alla verifica degli impianti di scarico anche con la tecnica della colorazione delle acque con anilina per accertare che ciò che viene scaricato nelle fogne dei palazzi che si affacciano sui torrenti non finisca in realtà in mare invece che negli impianti di depurazione, come previsto per Legge.