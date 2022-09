Genova – Camminava barcollando sul ciglio della strada e correva il rischio di essere travolto da un auto e così, un motociclista coscienzioso si è fermato ed ha chiamato il 118.

E’ stato soccorso e trasferito in ospedale, al Villa Scassi di Sampierdarena, il giovane che ieri sera era stato notato mentre si aggirava per la delegazione di Pegli in evidente stato di alterazione psico-fisica, probabilmente a causa di qualche bicchiere di troppo.

Il ragazzo è stato notato da un passante che temendo che venisse investito, ha allertato i soccorsi.