Genova – Rischia di perdere la patria potestà e che il figlio venga dato in affido ad una coppia che garantisca al bambino le migliori condizioni per crescere, l’uomo che l’altra sera barcollava ubriaco nella zona di Caricamento portando con sè il figlioletto di appena 8 mesi.

Il 40enne è stato segnalato alle forze dell’ordine che lo hanno fermato e trovato in condizioni psicofisiche alterate dall’alcol di cui è vittima da tempo e hanno deciso di trasferire il piccolo in ospedale per accertamenti.

Poco dopo gli agenti di polizia si sono recati nell’abitazione dell’uomo, a San Teodoro, dove vive con la compagna che risulterebbe avere problemi psichiatrici e così è scattato il provvedimento che coinvolge Servizi sociali e giudice del Tribunale dei Minori per accertare se le condizioni in cui versano i genitori sono compatibili o meno con la crescita sana di un bambino.

Se le relazioni dovessero evidenziare problematiche serie, il Tribunale potrebbe affidare il piccolo ad una struttura per poi attivare la procedura per l’affido con la perdita temporanea o meno della patria potestà.

I genitori, per riavere il bambino, dovranno dimostrare di essere in grado di accudirlo nelle migliori condizioni possibili.