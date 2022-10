aggiornamento delle 11.30 – Sono momentaneamente bloccati i voli con partenza o arrivo a Genova, mentre all’interno della struttura aeroportuale si sono abbassate le saracinesche di alcuni negozi.

aggiornamento delle 11:18 – All’aeroporto ormai occupato sono arrivati anche alcuni lavoratori di Fincantieri.

aggiornamento delle 11.00 – Vigili del Fuoco in azione sulla rampa d’accesso all’aeroporto per un principio d’incendio, probabilmente causato da uno dei fumogeni accesi durante il passaggio dei lavoratori.

aggiornamento delle 10:53 – il corteo è entrato all’interno dell’Aeroporto Cristoforo Colombo

aggiornamento delle 10:50 – i lavoratori hanno sfondato un piccolo blocco della polizia. Qualche accenno di scontro, ma in pochi secondi il corteo è ripartito verso l’aeroporto.

aggiornamento delle 10,35 – gli scioperanti hanno imboccato la rampa che porta all’Aeroporto Cristoforo Colombo.

aggiornamento delle 10,10 – il corteo dei dipendenti Ansaldo si trova adesso in via Cornigliano: tra sindacati, operai e impiegati sono circa un migliaio le persone presenti. Il corteo si sta quindi dirigendo verso Ponente, forse in direzione Aeroporto.

aggiornamento delle 9,25 – è iniziato l’incontro in Regione Liguria tra dei delegati sindacali di Ansaldo Energia e il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Nel frattempo è partito il corteo dei lavoratori, che si stanno muovendo in direzione centro.

aggiornamento delle 8,00 -I lavoratori hanno deciso per un nuovo corteo verso il centro cittadino. Nei prossimi minuti il corteo muoverà dai cancelli di Ansaldo Energia.

aggiornamento ore 7:00 – via Lorenzi chiusa per il presidio maestranze Ansaldo. Sul posto sono presenti le pattuglie della Polizia locale per la viabilità.

Genova – Lavoratori di Ansaldo Energia già riuniti davanti ai cancelli dell’azienda per l’assemblea che deciderà un probabile nuovo corteo per le vie cittadine che rischia di mettere nuovamente in ginocchio la viabilità cittadina come nella giornata di ieri.

Lo sciopero di 8 ore per ogni turno è stato dichiarato ieri pomeriggio, al momento di sgomberare i presidi che bloccavano la strada Sopraelevata Aldo Moro in entrambe le direzioni e il casello autostradale di Genova Ovest.

In serata è però arrivato l’invito del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ai delegati sindacali di Ansaldo Energia. L’appuntamento è fissato per le 9 in piazza De Ferrari, alla presenza degli assessori con deleghe al Lavoro e del sindaco Bucci. Sul tavolo tutte le iniziative che potranno essere messe in campo per sensibilizzare Cassa depositi e Prestiti ad impegnarsi nel salvataggio di Ansaldo Energia come era già stato deciso alcuni mesi fa, con lo stanziamento di almeno 50 milioni di euro.