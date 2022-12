Genova – Migliorano, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni dell’uomo rimasto intossicato nell’incendio divampato ieri sera in uno stabile di piazza Barabino. Intorno alle 22,30 alcuni passanti hanno notato il fumo che usciva dalle finestre ed hanno allertato i vigili del fuoco.

Giunti sul posto i pompieri hanno raggiunto il secondo piano trovando la stanza di un appartamento in fiamme.

Nell’appartamento erano presenti alcune persone che sono riuscite a mettersi in salvo mentre un giovane di origini africane è rimasto intossicato ed è stato soccorso e trasferito in ospedale.

L’incendio è stato domato e sono scattate le verifiche per accertare le cause del rogo.