Aprica (Sondrio) – Saranno le indagini a chiarire la dinamica dell’incidente mortale sulle piste di Aprica, in Valtellina, nel quale ha perso la vita Giovanni Pieroni, 29 anni di La Spezia.

Il giovane stava scendendo lungo una pista quando, per cause ancora da accertare, ha sbattuto contro la struttura metallica di un cannone sparaneve che si trovava lungo il percorso. Un impatto violentissimo che ne ha causato la morte.

Inutili i tentativi di soccorso del 118 e il trasporto in elicottero in ospedale, Pieroni è deceduto per le gravissime ferite.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno raccolto le prime testimonianze ed acquisito le informazioni sul cannone sparaneve e sulle misure di sicurezza adottate.

Ora saranno le verifiche ad accertare perché il giovane sia finito sulla struttura e se l’incidente poteva essere evitato.