Liguria ancora sotto l’influsso di correnti di aria molto fredda proveniente dalle zona artiche. Le condizioni meteo sono nel complesso buone ma non mancano locali addensamenti senza precipitazioni.

Condizioni che dovrebbero restare stabili anche nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 27 gennaio 2023

Al mattino nubi basse saranno possibili sui versanti padani centro-occidentali, per il resto cielo sereno. Nel pomeriggio e in serata aumento della nuvolosità medio-alta da levante a ponente con nubi più compatte nelle zone interne, sempre senza fenomeni.

Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche a burrasca tra Genovese e Imperiese. Venti tesi da nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, fino a molto mosso al largo, specie a ponente.

Temperature in diminuzione

Costa: min +2/6°C, max +8/11°C

Interno: min -6 /+0°C, max +1/5°C (fondovalle/collina)

Sabato 28 gennaio 2023

Un po’ di nubi medio-alte al mattino, in allontanamento verso ponente ed addensamenti bassi sempre presenti sui versanti padani occidentali, per il resto tempo soleggiato.

Vento rimane sostenuto da nord con rinforzi come da avviso.

Mare molto mosso a ponente; mosso/stirato altrove.

Temperature stazionarie, gelate nelle zone interne.

Tendenza per domenica 29 gennaio 2023

Tempo buono quasi ovunque

Attenuazione del vento

Lieve aumento delle temperature.