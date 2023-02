Imperia – Stavano ripulendo una cantina quando è spuntata una bomba da mortaio della Seconda Guerra Mondiale in ottime condizioni e potenzialmente in grado di esplodere. Un allarme davvero particolare quello ricevuto dalle forze dell’ordine di Imperia da un cittadino che stava sgomberando una cantina appena acquistata.

Tra gli oggetti accatastati nel locale, infatti, l’uomo ha trovato un ordigno bellico che ha messo in allarme tutta la palazzina.

Non è chiaro come l’oggetto sia finito nella cantina ma il caso ricorda molto quello avvenuto a Sanremo, in un condominio nella zona Foce.

Anche il quel caso, facendo pulizia in un garage, era emersa una bomba residuato bellico ma ancora potenzialmente distruttiva.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati gli artificieri che hanno fatto evacuare la casa soprastante e poi hanno preso in consegna la bomba da mortaio che verrà fatta brillare in un luogo adeguato oppure disinnescata se le condizioni di conservazione lo consentiranno.

Un tipo di “collezionismo” molto particolare, quello che potrebbe aver portato ai ritrovamenti, fatto da persone che non si rendono conto della pericolosità delle loro scelte o che pensano – erroneamente – che i materiali siano ormai inerti per il tempo passato.

Sfortunatamente gli esplosivi utilizzati sono invece perfettamente in grado di esplodere ancora e chi ritrova residuati bellici deve chiamare le forze dell’ordine senza toccare gli oggetti e senza cercare di recuperare e trasportare quelli che sembrerebbero dei “ricordi” da conservare.